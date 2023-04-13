Жительница Каменска-Уральского взыскала с магазина DNS почти 100 тыс. рублей за порчу товара сотрудниками отдела выдачи

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. Жительница Каменска-Уральского взыскала с магазина DNS 97 тыс. руб. за испорченный телевизор. Женщина доказала, что сотрудники отдела выдачи небрежно обращались с приобретенным товаром, вследствие чего на экране появились трещины, сообщает пресс-служба свердловского Управления Роспотребнадзора.



Женщина приобрела в магазине телевизор стоимостью 59 тыс. 999 руб. Однако дома покупательница обнаружила трещины в углу экрана. Она обратилась с претензией к продавцу, потребовав вернуть деньги. Однако получила отказ, поскольку представители точки продажи предположили, что проблемы возникли в ходе транспортировки товара домой.



Тогда женщина потребовала предоставить видео с камер наблюдения магазина, на котором обнаружилось, что продавцы-консультанты неосторожно обращались с товаром после его распаковки и дальнейшей упаковки именно в той части экрана телевизора, где позднее были обнаружены трещины.



Специалисты консультационного пункта для потребителей помогли пострадавшей составить исковое заявление. Суд, рассмотрев все имеющиеся доказательства, взыскал с ООО «ДНС Ритейл» в пользу потребителя стоимость телевизора, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования покупателя.