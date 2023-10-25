Жительница Екатеринбурга отсудила деньги за завезенный в Россию параллельным импортом неисправный самокат

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Жительница Екатеринбурга по решению суда смогла вернуть средства за неисправный самокат, который был ввезен в Россию параллельным импортом. Женщина добивалась возврата средств больше года, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В июне 2022 года екатеринбурженка приобрела самокат у ООО «Сириус» на площадке одного из маркетплейсов за 44,6 тыс. руб. Через четыре месяца самокат вышел из строя. Покупательница направила продавцу претензию с просьбой вернуть средства, однако получила отказ. Ремонт по гарантии также оказался невозможен, поскольку аппарат был ввезен на территорию РФ параллельным импортом.



Женщина обратилась с иском о защите прав потребителей к ООО «Сириус» в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Решением суда ответчика обязали выплатить истице стоимость самоката — 44,6 тыс. руб., неустойку с процентами, компенсацию морального вреда, штраф и накладные расходы — всего более 140 тыс. руб. Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде, однако по решению судебной коллегии общая сумма выплаты для ответчика была увеличена.