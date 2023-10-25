Жительница Екатеринбурга отсудила деньги за завезенный в Россию параллельным импортом неисправный самокат

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Жительница Екатеринбурга по решению суда получит от автосалона «Лаки Моторс» ...18.04.2023 Жительница Екатеринбурга отсудила более 400 тыс. рублей у магазина DNS за неисправный ноутбук
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Суд взыскал с магазина DNS в пользу жительницы Екатеринбурга более 418 тыс. руб. за ...05.03.2019 Жительница Екатеринбурга отсудила у сети «Связной» более 400 тыс. рублей за неисправный проектор
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2019. Жительница Екатеринбурга отсудила у сети «Связной» более 400 тыс. руб. за неисправный ...16.11.2018 Жительница Свердловской области не смогла вернуть деньги за неисправный аппарат магнитотерапии «Алмаг-03»
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Жительница села Байкалово не смогла вернуть денежные средства за неисправный товар, ...18.04.2018 Жительница Екатеринбурга отсудила у магазина «Королевство красоты» 86 тыс. рублей за травму позвоночника
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2018. Жительница Екатеринбурга отсудила 86 тыс. руб. у магазина «Королевство красоты» на ул. ...