Суд обязал «М-Видео» выплатить 100 тыс. рублей екатеринбуржцу за продажу самоката ненадлежащего качества

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. Суд обязал сеть «М-Видео» выплатить более 100 тыс. руб. за продажу самоката ненадлежащего качества. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Было установлено, что житель Екатеринбурга весной 2023 года приобрел в магазине «М-Видео» самокат, заключив на него страховой договор с АО «Альфа Страхование». В процессе его использования он обнаружил дефект, выражавшийся в том, что батарея выдерживала только семь часов работы вместо заявленных двадцати. Экспертиза магазина заявила, что дефект — эксплуатационный. Тогда мужчина заказал стороннюю экспертизу, признавшую недостаток производственным.



Мужчина обратился в суд с требованием вернуть ему деньги за самокат, компенсировать моральный вред, расходы на экспертизу, юриста и убытки в виде страховой премии. Всего около 160 тыс. руб. Судебная экспертиза подтвердила, что в дефекте виновен продавец. Требования истца были удовлетворены частично, ему не вернули страховую премию.



Истец обжаловал это решение в вышестоящем суде, однако не преуспел. Свердловский областной суд отметил, что страховой взнос являлся добровольным выбором истца, а дефект самоката не мешал его использованию. В связи с этим решение было оставлено без изменений.