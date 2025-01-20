Суд обязал «М-Видео» выплатить 100 тыс. рублей екатеринбуржцу за продажу самоката ненадлежащего качества

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Житель Екатеринбурга взыскал с ООО «ДНС Ритейл» (торговая сеть DNS) 118 тыс. руб. за ...25.10.2023 Жительница Екатеринбурга отсудила деньги за завезенный в Россию параллельным импортом неисправный самокат
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Жительница Екатеринбурга по решению суда смогла вернуть средства за неисправный ...23.08.2023 Жительница Екатеринбурга взыскала почти 3 млн рублей с автосалона «Лаки Моторс» за дефектную коробку передач автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Жительница Екатеринбурга по решению суда получит от автосалона «Лаки Моторс» ...12.01.2018 Суд обязал «Московский ювелирный завод» выплатить екатеринбуржцу компенсацию за кольцо
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. Свердловский облсуд оставил в силе решение Орджоникидзевского суда Екатеринбурга о ...13.07.2016 Житель Первоуральска отсудил у «re:Store» 350 тыс. рублей за «битый пиксель» на MacBook
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2016. Житель Первоуральска отсудил у «re:Store» 350 тысяч рублей за битый пиксель на MacBook, ...