Екатеринбургскую клинику «Магнолия» обязали выплатить пациентке компенсацию в размере более 300 тыс. рублей за неудачную ринопластику

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. Клинику «Магнолия» в Екатеринбурге обязали выплатить пациентке 317 тыс. 700 руб. за неудачную операцию. Женщина обращалась в медицинское учреждение в 2020 году для проведения ринопластики по эстетическим показаниям, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



После проведения операции женщина почувствовала, что ей стало трудно дышать. Обследование в другой медицинской организации выявило искривление носовой перегородки. ООО «Магнолия» отказалось в добровольном порядке удовлетворить претензию пациентки о возврате уплаченных по договору денежных средств, возмещении убытков и компенсации морального вреда.



Ленинский районный суд Екатеринбурга, куда обратилась пострадавшая, назначил судебно-медицинскую экспертизу, в ходе которой было выявлено, что причина обращения пациентки в клинику «Магнолия» носила исключительно эстетический характер. Также эксперты обнаружили искривленную носовую перегородку, но определить давность и причину этого искривления не смогли. В связи с этим суд отказал истице в удовлетворении ее требований к медицинскому учреждению.



После чего женщина подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Согласно документу, пострадавшая требовала взыскать с ответчика уплаченные по договору денежные средства — 160 тыс. руб., расходы на оплату КТ-исследования в размере 1,8 тыс. руб., убытки в виде доплаты, необходимой для проведения другой операции, в размере 80 тыс. руб. Также она просила взыскать с клиники компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. руб. и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от присужденной суммы.



Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда не согласилась с оценкой суда первой инстанции. Суд апелляционной инстанции своим решением взыскал с ООО «Магнолия» в пользу истца уплаченные по договору 160 тыс. руб., убытки в размере 1,8 тыс. руб., компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб., штраф в размере 105 тыс. 900 руб. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменений.