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Суд обязал компанию «Библио-Глобус Туроператор» выплатить пострадавшей на отдыхе жительнице Нижней Туры около 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Свердловский областной суд обязал ООО «Библио-Глобус Туроператор» выплатить туристке, пострадавшей во время отдыха, 982 тыс. руб. Женщина получила травму позвоночника на выходе с территории отеля в Сочи, сообщает пресс-служба ведомства.

После получения травмы жительница Нижней Туры в соответствии со страховкой, которая входила в стоимость путевки, приобретенной у ИП Юнусовой А.Р., получила всю необходимую медицинскую помощь и в сопровождении врача была направлена к месту жительства. Лечение и реабилитация заняли пять месяцев.

Пострадавшая обратилась с иском к продавцу путевки (ИП Юнусовой А.Р.) и ООО «Библио-Глобус Туроператор», в котором просила суд взыскать с ответчиков утраченный во время болезни заработок в размере 235 тыс. 317 руб., компенсацию морального вреда (100 тыс. руб.), штраф за неисполнение требований потребителя, а также возместить стоимость лечения в размере 19 тыс. 590 руб.

Нижнетуринский городской суд решил, что надлежащим ответчиком по иску является туроператор и взыскал с ООО «Библио-Глобус Туроператор» 982 тыс. руб., в том числе расходы на лечение, утраченный заработок истца, компенсацию морального вреда (400 тыс. руб.) и 327 тыс. руб. штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.

Ответчик — ООО «Библио-Глобус Туроператор» — обжаловал решение в вышестоящей инстанции, однако Свердловский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.
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