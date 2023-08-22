Суд обязал компанию «Библио-Глобус Туроператор» выплатить пострадавшей на отдыхе жительнице Нижней Туры около 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Свердловский областной суд обязал ЗАО «Доктор Дент» выплатить жительнице Екатеринбурга ...18.11.2020 Суд обязал «Библио-Глобус ТК» выплатить жителю Качканара 150 тыс. рублей за сорванный отпуск
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. Свердловский областной суд обязал ООО «Библио-Глобус ТК» выплатить клиенту около 150 ...26.05.2020 В Екатеринбурге суд взыскал с оператора «РегионТуризм» более 290 тыс. рублей за отмененный тур во Вьетнам
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2020. В Екатеринбурге суд взыскал с туроператора ООО «РегионТуризм» более 290 тыс. руб. за ...06.02.2020 Свердловский облсуд взыскал с компании «Туроператор Интурист» более 100 тыс. рублей за неоформленный авиабилет
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2020. Свердловский областной суд принял решение взыскать с ООО «Туроператор Интурист» 105 ...08.05.2019 Турагент «БГТ Екатеринбург» и туроператор «Геркулес Тревел» заплатят более 120 тыс. рублей за аннулирование путевки
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2019. Турагент «БГТ Екатеринбург» и туроператор «Геркулес Тревел» заплатят более 120 тыс. ...