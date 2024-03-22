По решению Свердловского областного суда банк «Открытие» заплатит уральцу около 400 тыс. рублей за падение на крыльце

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. По решению Свердловского областного суда банк «Открытие» обязан выплатить жителю Верхней Пышмы порядка 400 тыс. руб. в качестве компенсации за падение на крыльце кредитного учреждения. Из этой суммы 300 тыс. руб. придется на компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба облсуда.



Так, год назад уралец выходил из банка «Открытие», поскользнулся на крыльце, упал и сломал позвоночник. Лечение заняло около 1,5 месяца, в это время мужчина был ограничен в движении, не мог работать и выполнять домашние обязанности. Пострадавший обратился с иском в Верхнепышминский городской суд с просьбой взыскать с ПАО «Банк Финансовая корпорация Открытие» утраченный заработок в размере 173 тыс. 018 руб. и 500 тыс. руб. компенсации морального вреда.



В ходе рассмотрения дела в суде ответчик компенсировал часть расходов на реабилитацию, однако представитель банка настаивал, что потерпевший сам виноват в получении травмы. В результате Верхнепышминский городской суд иск удовлетворил частично, взыскав с банка утраченный заработок в размере 96 тыс. 319 руб. и 10 тыс. руб. компенсации морального вреда.



Истец обратился с апелляцией в Свердловский областной суд, который постановил увеличить компенсацию морального вреда до 300 тыс. руб. В остальной части решение было оставлено без изменений.