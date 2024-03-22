По решению Свердловского областного суда банк «Открытие» заплатит уральцу около 400 тыс. рублей за падение на крыльце

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Суд взыскал с АО «Уралтрансмаш» 6 млн руб. в пользу сотрудника, получившего травму на ...16.02.2024 Суд обязал компанию «Библио-Глобус Туроператор» выплатить пострадавшей на отдыхе жительнице Нижней Туры около 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Свердловский областной суд обязал ООО «Библио-Глобус Туроператор» выплатить туристке, ...26.01.2023 РЖД заплатит свердловчанке за падение на перроне более 220 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда частично ...24.03.2022 Житель Первоуральска отсудил у компании «Экотехпром» 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. Житель города Первоуральск Свердловской области отсудил у работодателя 1 млн руб. в ...02.10.2018 Рабочий екатеринбургского ООО «Предприятие «Трубопласт» получит 180 тыс. рублей за производственную травму
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. За производственную травму пятилетней давности работник получит 180 тыс. руб. ...