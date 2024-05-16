Суд взыскал в пользу пострадавшего на тренировке парашютиста 700 тыс. рублей с Уральской базы авиалесоохраны

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. Суд взыскал с ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» 700 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда для инструктора парашютно-пожарной группы. Мужчина поскользнулся во время тренировки и сломал позвоночник, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе расследования инцидента было установлено, что инструктор во время проведения 4 марта 2022 года воздушной тренировки по прыжкам с парашютом после приземления и укладки парашюта поскользнулся на площадке для приземления из-за наледи и повредил позвоночник.



Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании в пользу работника компенсации морального вреда. Алапаевский городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав с ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» в пользу травмированного работника компенсацию морального вреда.



Решение суда не вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.