Суд взыскал в пользу пострадавшего на тренировке парашютиста 700 тыс. рублей с Уральской базы авиалесоохраны

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «УК «Авангард» в качестве ...23.04.2024 В Каменске-Уральском суд взыскал с Синарского трубного завода в пользу пострадавшего на производстве работника 600 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. В Каменске-Уральском суд взыскал с АО «Синарский трубный завод» в пользу работника, ...21.03.2024 Суд взыскал с «Северщебпрома» 1,2 млн рублей компенсации за травму работника на производстве
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. Ивдельский городской суд удовлетворил требование прокуратуры и взыскал с ООО ...21.01.2022 На Урале прокуратура добилась взыскания компенсации родственникам погибшего под поездом работника ж/д компании
УрБК, Челябинск, 21.01.2022. Уральская транспортная прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда ...27.09.2012 Суд взыскал с ОАО «Племенной птицеводческий завод «Свердловский» 170 тыс. рублей за причинение морального вреда работнику
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2012. Решением Сысертского районного суда от 09.07.2012 г. частично удовлетворены исковые ...