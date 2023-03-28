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В Екатеринбурге полностью погашена задолженность по зарплате перед сотрудниками Уральской авиалесоохраны

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Екатеринбурге полностью погашена задолженность по зарплате перед сотрудниками ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов». Специалисты не получали деньги с июня по август 2023 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, проверка ситуации проводилась совместно с сотрудниками Государственной инспекции труда. Общая сумма задолженности перед более чем 550 сотрудниками Уральской авиалесоохраны превысила 34 млн руб.

«В этой связи прокуратура руководителю ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» внесла представление об устранении нарушений закона. По постановлению прокурора должностное лицо организации привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы», — говорится в сообщении.

Напомним, что по решению правительства Свердловской области с 1 октября зарплаты сотрудников Уральской авиабазы и лесничеств увеличены на 10,9%.
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