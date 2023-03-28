В Екатеринбурге полностью погашена задолженность по зарплате перед сотрудниками Уральской авиалесоохраны

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Красноуфимске после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по зарплате ...01.04.2022 Уральская база авиалесоохраны после вмешательства прокуратуры погасила задолженность по зарплате перед 175 сотрудниками
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2022. ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» накопило ...26.05.2020 Сотрудники компании «Метсервис-А» в Екатеринбурге четыре месяца не получали зарплату
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2020. Сотрудники ООО «Метсервис-А» в Екатеринбурге с ноября 2019 по февраль 2020 года не ...09.04.2019 «Уральская база авиационной охраны лесов» задолжала работникам зарплату на сумму 13,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2019. ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» задолжало работникам ...24.08.2017 Прокуратура добилась погашения долгов по зарплате в размере 15,2 млн рублей перед работниками «Уралэнерго-Союза»
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. В Екатеринбурге руководство ЗАО «Уралэнерго-Союз» погасило долги по зарплате перед ...