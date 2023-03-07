В Красноуфимске после вмешательства прокуратуры погашена задолженность перед 86 работниками предприятия-банкрота

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Красноуфимске после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по зарплате перед работниками предприятия-банкрота. Общая сумма долга превышала 6,5 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Несоблюдение трудового законодательства РФ было выявлено в ходе проверки ООО «Лотас» сотрудниками Красноуфимской межрайонной прокуратуры. Было установлено, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 86 работниками за период с мая по декабрь 2021 года.



Директору предприятия было внесено представление об устранении нарушений. В отношении руководителя также было возбуждено административное дело в соответствии с частями 1 и 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение норм трудового законодательства». В настоящее время задолженность по зарплате перед работниками погашена в полном объеме.



Добавим, что в декабре 2022 года в соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской области на предприятии была запущена процедура конкурсного производства. Прокуратура также внесла представление руководителю ГУФССП России по Свердловской области» в связи с несвоевременным принятием в ходе исполнительного производства мер по выявлению имущества ООО «Лотас».