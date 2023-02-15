В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры работникам «Релтранс» выплатили долги по зарплате на сумму свыше 3,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности ООО «Релтранс». После ее вмешательства была погашена задолженность по заработной плате в размере 3,8 млн руб. перед 33 работниками предприятия-банкрота, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что 15 декабря 2021 года после решения арбитражного суда о том, что учреждение признано банкротом, в отношении организации была введена процедура конкурсного производства.
За период с мая по июль и с ноября по декабрь 2021 года в компании образовалась задолженность по выплате зарплаты перед 33 работниками в размере 3,2 млн руб. Также за время конкурсного производства из-за сокращения численности штата работникам начислено выходное пособие на общую сумму свыше 644 тыс. руб., но оно не было выплачено.
Ведомство приняло комплекс мер прокурорского реагирования: заслушало арбитражных управляющих, потребовало графики погашения задолженности по оплате труда, руководителю организации внесло представление об устранении нарушения трудового законодательства.
В результате заложенность перед работниками компании-банкрота была погашена в полном объеме.
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