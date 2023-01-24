В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры сотрудникам компании «СЕВЕРСТРОЙ» выплатили долги по зарплате сумму более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. В Екатеринбурге работникам местного предприятия после вмешательства прокуратуры выплатили задолженность по заработной плате.
Прокуратура Октябрьского района в ходе надзорных мероприятий проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности ООО СК «СЕВЕРСТРОЙ». Установлено, что в компании задерживали зарплату за декабрь 2022 года перед 31 сотрудником в размере свыше 2 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По результатам проверки работники ведомства потребовали от организации устранить нарушения, а в отношении генерального директора возбудили административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». Вдобавок в суд направили заявление о взыскании в пользу работников невыплаченной зарплаты. После этого долги по заработной плате были погашены в полном объеме.
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