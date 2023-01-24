УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:22

В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры сотрудникам компании «СЕВЕРСТРОЙ» выплатили долги по зарплате сумму более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. В Екатеринбурге работникам местного предприятия после вмешательства прокуратуры выплатили задолженность по заработной плате.

Прокуратура Октябрьского района в ходе надзорных мероприятий проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности ООО СК «СЕВЕРСТРОЙ». Установлено, что в компании задерживали зарплату за декабрь 2022 года перед 31 сотрудником в размере свыше 2 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По результатам проверки работники ведомства потребовали от организации устранить нарушения, а в отношении генерального директора возбудили административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». Вдобавок в суд направили заявление о взыскании в пользу работников невыплаченной зарплаты. После этого долги по заработной плате были погашены в полном объеме.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.01.2023 В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры компания «СанТехСтрой» погасила долга по зарплате на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга инициировала проверку исполнения трудового ...

19.11.2020 Невьянский завод после вмешательства прокуратуры погасил задолженность по зарплате перед 95 сотрудниками

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. В Невьянске после вмешательства прокуратуры ООО «Инструментально-механический завод» ...

12.10.2020 В Екатеринбурге компания «АлтайХимПром» не выплачивала работникам зарплату в размере 2,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2020. В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры ОАО «АлтайХимПром» погасило ...

13.04.2020 Прокуратура возбудила дело в отношении СХПК «Первоуральский» за долги по заработной плате в размере более 3,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2020. В Первоуральске после вмешательства городской прокуратуры работникам ...

10.03.2020 В Качканаре после вмешательства прокуратуры 70 работникам компании «Робитекс» выплатили долги по зарплате в размере 7,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2020. Прокуратура Качканара провела проверку исполнения трудового законодательства АО ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%16.01.2023Вкладчикам изменили налог20.01.2023Жительницу Екатеринбурга обязали выплатить налог на сумму более 255 тыс. рублей после продажи доли квартиры
Архив новостей
Февраль 2023 (370)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18