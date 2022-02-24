В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры компания «СанТехСтрой» погасила долга по зарплате на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга инициировала проверку исполнения трудового законодательства в работе ООО «СанТехСтрой». Выяснилось, что компания накопила долг по зарплате в размере свыше 2 млн руб.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что 19 работникам предприятия не произведен расчет заработной платы за октябрь-декабрь прошлого года. Из них девять сотрудников уже уволились в 2022 году, а десять работают по сей день, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Для устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представление директору предприятия. Помимо этого, было возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы».
После вмешательства надзорного ведомства в полном объеме была погашена задолженность по выплате зарплаты перед работниками организации.
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