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12.12.2024

Прокуратура Екатеринбурга обязала ООО «ЭСК «Энергомост» погасить долг по зарплате на сумму свыше 173 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры ООО «ЭСК «Энергомост» погасило задолженность по выплате заработной на сумму свыше 173 млн руб., сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки соблюдения предприятием трудового законодательства была обнаружена задолженность по выплате заработной платы за первую половину октября 2024 года на сумму свыше 87,7 млн руб. перед 2 765 работниками, по оплате ежегодных отпусков за разные периоды на сумму свыше 49,4 млн рублей перед 618 работниками, а также по выплатам в связи с увольнением перед 417 бывшими работниками предприятия на сумму свыше 36,2 млн руб.

В отношении должностного лица ООО «ЭСК «Энергомост» было возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ («Невыплата заработной платы в установленный срок»). На данный момент задолженность перед работниками погашена в полном объеме.
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