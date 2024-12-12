Прокуратура Екатеринбурга обязала ООО «ЭСК «Энергомост» погасить долг по зарплате на сумму свыше 173 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. Уральская строительная компания «ЭСК «Энергомост» погасила задолженность по зарплате в ...23.07.2024 В Екатеринбурге компания ЭСК «Энергомост» после прокурорской проверки погасила зарплатный долг перед сотрудниками на сумму 80,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2024. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проверила соблюдение трудового ...06.07.2021 Богословский кирпичный завод задолжал работникам зарплату на сумму более 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2021. В Краснотурьинске прокуратура добилась погашения долга по зарплате перед работниками ...11.02.2020 В Березовском погашена задолженность по зарплате на сумму свыше 35,5 млн руб. перед работниками «Уралэнергомонтаж»
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2020. В Березовском в полном объеме погашена задолженность по зарплате на сумму свыше 35,5 ...05.12.2018 В МУП Заречного задолженность по заработной плате превысила 2,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. Белоярская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения трудового ...