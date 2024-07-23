Прокуратура заставила строительную организацию погасить долг по зарплате в 5,3 млн руб.

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2024. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проверила соблюдение трудового ...24.01.2023 В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры компания «СанТехСтрой» погасила долга по зарплате на сумму более 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга инициировала проверку исполнения трудового ...19.11.2020 Невьянский завод после вмешательства прокуратуры погасил задолженность по зарплате перед 95 сотрудниками
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. В Невьянске после вмешательства прокуратуры ООО «Инструментально-механический завод» ...28.09.2020 В Краснотурьинске проектная мастерская «Градар» не выплачивала работникам зарплату в размере 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2020. В Краснотурьинске после вмешательства прокуратуры ООО «Градар» погасило задолженность ...09.09.2020 «Уральская водная компания» не выплачивала работникам зарплату в размере 7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2020. В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры АО «Уральская водная компания» погасило ...