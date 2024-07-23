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Прокуратура заставила строительную организацию погасить долг по зарплате в 5,3 млн руб.

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. Уральская строительная компания «ЭСК «Энергомост» погасила задолженность по зарплате в размере 5,3 млн руб. после вмешательства прокуратуры. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе надзорных мероприятий было установлено, что на предприятии за период с июля по август 2024 года перед 18 работниками образовалась задолженность по выплате заработной платы.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла генеральному директору организации представление, а также в отношении должностного лица ООО «ЭСК «Энергомост» возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленный срок), которое направила в региональную государственную инспекцию труда для рассмотрения.

В результате вмешательства надзорного ведомства задолженность перед работниками строительной организации погашена в полном объеме.
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