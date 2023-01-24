Строительная компания «ЭСК «Энергомост» из Екатеринбурга погасила долг по зарплате в 152 млн рублей после вмешательства прокуратуры

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проверила работу ООО «ЭСК «Энергомост» на предмет соблюдения трудового законодательства. Предприятие не выплатило 2 тыс. 346 работникам более 152 млн руб. зарплаты, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Проверка подтвердила наличие задолженности со стороны организации, занимающейся строительством автодорог, мостов, трубопроводов и линий электропередачи. Для восстановления трудовых прав сотрудников прокуратура неоднократно вносила руководству организации представления об устранении нарушений. После их рассмотрения долги частично погасили. Помимо этого, в суд было направлено заявление о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной зарплаты. Должностное лицо компании привлекалось к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы» и было оштрафовано.



В мае 2023 года генеральному директору «ЭСК «Энергомост» было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. В итоге предприятие полностью погасило свою задолженность перед сотрудниками.