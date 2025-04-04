УралБизнесКонсалтинг
С екатеринбургского грузоперевозчика взыскали почти 3 млн рублей долгов по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал обанкротившегося грузоперевозчика ООО «СтаффТрак» выплатить долги по зарплате на сумму более 2,9 млн руб. Это следует из сообщения пресс-службы областной прокуратуры.

Сама компания обанкротилась в августе 2023 года. Выяснилось, что там была задолженность по выплате заработной платы за период с мая 2021 года по апрель 2024 года перед 42 работниками на сумму свыше 2,9 млн рублей.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в организации образовалась задолженность по выплате заработной платы за период с мая 2021 года по апрель 2024 года перед 42 работниками на сумму свыше 2,9 млн рублей. В целях восстановления трудовых прав прокуратура направила в суд заявления о выдаче судебных приказов в интересах 42 работников об обязании выплатить им заработную плату», — говорится в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд. Бывший руководитель организации и непосредственно ООО «СтаффТрак» привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы) с назначением наказания в виде штрафов. После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед бывшими работниками организации погашена в полном объеме.

Организация-банкрот ООО «СтаффТрак», по требованию прокуратуры погасила задолженность по выплате зарплаты перед бывшими работниками на сумму свыше 2,9 млн рублей.
