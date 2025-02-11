Предприятие-банкрот «Стаффтрак» частично погасило задолженность по зарплате на сумму свыше 1,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2025. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга в ходе надзорных мероприятий установила, ...19.12.2022 В Свердловской области обанкротившееся предприятие погасило долги по зарплате на 5,9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. Благодаря вмешательству прокуратуры ЗАТО город Новоуральск перед работниками ...07.10.2022 Екатеринбургское предприятие «Сантехкомплектсервис» после вмешательства прокуратуры погасило долги по зарплате
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2022. В Екатеринбурге ООО «Сантехкомплектсервис» после вмешательства прокуратуры погасило ...31.05.2022 МУП-банкрот из Камышлова погасило долг по зарплате сотрудникам в сумме 8,1 млн рублей после вмешательства прокуратуры
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2022. Проходящее процедуру банкротства МУП «Водоканал Камышлов» погасило перед своими ...11.09.2020 Предприятие-банкрот «ЭКМА-КОНФИ» в Екатеринбурге не выплачивало работникам зарплату в размере свыше 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2020. В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры Октябрьского района ООО «ЭКМА-КОНФИ» ...