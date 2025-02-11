Предприятие-банкрот «Стаффтрак» частично погасило задолженность по зарплате на сумму свыше 1,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2025. В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры предприятие-банкрот ООО «Стаффтрак» частично погасило долги по зарплате перед семи работниками на сумму свыше 1,9 млн руб. Общая задолженность составляла более 5,7 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В августе 2023 года организация была признана банкротом, на предприятии ввели процедуру конкурсного производства.



В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что ООО «Стаффтрак» накопило долги по зарплате перед 56 работниками.



В целях пресечения нарушений трудовых прав граждан прокуратура объявила предостережение конкурсному управляющему предприятия-банкрота. После этого были найдены средства на частичное погашение образовавшейся задолженности. Погашение оставшейся части долга находится на контроле надзорного ведомства.