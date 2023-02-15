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В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры «Уральская водная компания» погасила задолженность по зарплате на сумму более 11 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности АО «Уральская водная компания» и установила, что 16 работникам не выплачивали заработную плату с декабря 2021 по январь 2023 года в размере свыше 11 млн 400 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После этого прокуратура обязала руководителя организации устранить нарушения трудового законодательства. Затем в суд были направлены иски о взыскании в пользу работников невыплаченной зарплаты, а также возмещения за ее задержку и компенсации морального вреда. В отношении генерального директора, который занимал эту должность с 2020 по декабрь 2022 года, возбуждены административные дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы».

В результате проведенных мероприятий сотрудникам предприятия выплатили положенные суммы в полном объеме.

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