В отношении гендиректора компании «Интех» из Краснотурьинска возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты 236 сотрудникам

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. В отношении гендиректора ООО Строительная компания «Интех» из Краснотурьинска возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».



В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что в период с сентября по декабрь 2022 года на предприятии образовался долг по зарплате перед 236 сотрудниками на общую сумму 9 млн руб. Прокуратура направила руководству компании представление об устранении нарушений трудового законодательства. Также в суд были переданы исковые заявления с требованиями взыскать задолженность по зарплате, компенсацию за задержку и моральный вред.



Юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы» и оштрафовано на 50 тыс. руб. После вмешательства прокуратуры зарплату выплатили 161 сотруднику. Общая сумма составила 4,3 млн руб.



Восстановление трудовых прав остальных работников и расследование уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.