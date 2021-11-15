В отношении гендиректора компании «Интех» из Краснотурьинска возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты 236 сотрудникам

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2021. Прокуратура Кировского района города Екатеринбурга в ходе надзорных мероприятий ...17.08.2021 Застройщик «Стройинком» накопил долг по зарплате перед своим сотрудником на сумму 151 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2021. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга направила в следственные органы ...14.05.2020 Из-за невыплаты зарплат в торговом доме «Крылосовский» в Первоуральске возбуждено уголовное дело
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2020. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с невыплатой зарплат сотрудникам ...31.10.2019 Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на предприятии «Ураловощальянс»
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. В Лесном возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО ...06.07.2017 В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в ЧОПах «Сириус» и «Предел»
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2017. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в частных ...