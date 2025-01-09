Прокуратура заставила камышловское предприятие выплатить компенсацию за задержку зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2020. В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры АО «Уральская водная компания» погасило ...30.01.2019 В Камышлове МУП «Теплоснабжающая организация» задолжало своим сотрудникам зарплату на сумму 630 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2019. Камышловская межрайонная прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в ...05.12.2018 В МУП Заречного задолженность по заработной плате превысила 2,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. Белоярская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения трудового ...26.12.2016 В Камышлове МУП накопил задолженность по зарплате свыше 7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. В Камышлове руководство МУП «Ресурсоснабжающая организация» погасило задолженность по ...18.11.2015 В Туринске «Водоканал» не выплатил работникам зарплату за сентябрь и октябрь
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2015. В Туринске прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в ...