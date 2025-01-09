Прокуратура заставила камышловское предприятие выплатить компенсацию за задержку зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Камышловская межрайонная прокуратура заставила МУП «Теплоснабжающая организация» выплатить компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты в размере 25 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.



Надзорный орган в ходе проверки установил, что на муниципальном предприятии за сентябрь-октябрь 2024 года образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 51 работником на сумму свыше 1,1 млн руб. Предприятие самостоятельно погасило возникшую задолженность по зарплате, однако не выплатило работникам компенсацию за ее задержку, предусмотренную ст. 236 Трудового кодекса РФ.



Главе администрации Камышловского городского округа было вынесено представление об устранении нарушений. В результате вмешательства прокуратуры работники получили причитающуюся компенсацию. Директор компании МУП «Теплоснабжающая организация» был лишен премии за ноябрь в размере 10%.