В Алапаевске прокуратура заставила сельскохозяйственное предприятие выплатить долги по зарплате на 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. Артемовская городская прокуратура заставила муниципальное предприятие погасить ...29.01.2025 Прокуратура Ачитского района заставила коммунальное предприятие погасить долги по зарплате перед 105 сотрудниками
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. Прокуратура Ачитского района заставила МУП ЖКХ «Ачитского муниципального округа» ...16.01.2025 В Екатеринбурге прокуратура заставила предприятие погасить задолженность по зарплате перед работником в размере 1,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга заставила предприятие погасить ...19.11.2024 В Свердловской области благодаря вмешательству прокуратуры выплачены долги по зарплате на сумму более 5,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2024. В Свердловской области благодаря вмешательству прокуратуры выплачены долги по зарплате ...16.10.2024 Прокуратура заставила строительную организацию погасить долг по зарплате в 5,3 млн руб.
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. Уральская строительная компания «ЭСК «Энергомост» погасила задолженность по зарплате в ...