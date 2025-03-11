УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:31

В Алапаевске прокуратура заставила сельскохозяйственное предприятие выплатить долги по зарплате на 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. Алапаевская городская прокуратура заставила сельскохозяйственное предприятие выплатить работникам задолженность по зарплате на сумму более 4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.

Сотрудники прокуратуры установили, что ООО «Арамашевское» задолжало 89 работникам заработную плату за период с ноября 2024 года по январь 2025 года. Генеральному директору предприятия было внесено представление об устранении нарушений, а также в его отношении было возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы».

После вмешательства надзорного органа задолженность была погашена в полном объеме. Также работникам была выплачена компенсация за несвоевременное перечисление зарплаты в размере более 236 тыс. руб., в соответствии со статьей 236 ТК РФ.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.03.2025 В Артемовском прокуратура заставила муниципальное предприятие погасить задолженность по зарплате перед 37 сотрудниками

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. Артемовская городская прокуратура заставила муниципальное предприятие погасить ...

29.01.2025 Прокуратура Ачитского района заставила коммунальное предприятие погасить долги по зарплате перед 105 сотрудниками

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. Прокуратура Ачитского района заставила МУП ЖКХ «Ачитского муниципального округа» ...

16.01.2025 В Екатеринбурге прокуратура заставила предприятие погасить задолженность по зарплате перед работником в размере 1,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга заставила предприятие погасить ...

19.11.2024 В Свердловской области благодаря вмешательству прокуратуры выплачены долги по зарплате на сумму более 5,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2024. В Свердловской области благодаря вмешательству прокуратуры выплачены долги по зарплате ...

16.10.2024 Прокуратура заставила строительную организацию погасить долг по зарплате в 5,3 млн руб.

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. Уральская строительная компания «ЭСК «Энергомост» погасила задолженность по зарплате в ...

Популярные новости
20.02.2025«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии18.02.2025В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан21.02.2025Екатеринбургский перевозчик «Форт-Транс» оштрафован на 240 тыс. руб. за нарушение расписания движения двух автобусных маршрутов19.02.2025Поколение Z: С вещами на вход20.02.2025Закон стал ближе к Академическому
Архив новостей
Март 2025 (297)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18