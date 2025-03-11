В Алапаевске прокуратура заставила сельскохозяйственное предприятие выплатить долги по зарплате на 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. Алапаевская городская прокуратура заставила сельскохозяйственное предприятие выплатить работникам задолженность по зарплате на сумму более 4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.



Сотрудники прокуратуры установили, что ООО «Арамашевское» задолжало 89 работникам заработную плату за период с ноября 2024 года по январь 2025 года. Генеральному директору предприятия было внесено представление об устранении нарушений, а также в его отношении было возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы».



После вмешательства надзорного органа задолженность была погашена в полном объеме. Также работникам была выплачена компенсация за несвоевременное перечисление зарплаты в размере более 236 тыс. руб., в соответствии со статьей 236 ТК РФ.