Свердловский завод «Наста» задолжал сотрудникам более 30 млн руб.

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. В Свердловской области прокуратура заставила через ООО «Завод металлоконструкций «Наста» погасить долги по зарплате перед работниками в Березовском. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, общая задолженность составила более 30 млн руб.



Рабочим перестали платить с июня по август текущего года. Долг накопился перед 238 сотрудниками.



Генеральному директору завода прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства, а также против него было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).



Задолженность перед работниками предприятия была погашена в полном объеме, а также им была выплачена денежная компенсация в соответствии со ст. 236 ТК РФ.