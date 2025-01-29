В Артемовском прокуратура заставила муниципальное предприятие погасить задолженность по зарплате перед 37 сотрудниками

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. Прокуратура Ачитского района заставила МУП ЖКХ «Ачитского муниципального округа» ...16.01.2025 В Екатеринбурге прокуратура заставила предприятие погасить задолженность по зарплате перед работником в размере 1,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга заставила предприятие погасить ...16.10.2024 Прокуратура заставила строительную организацию погасить долг по зарплате в 5,3 млн руб.
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. Уральская строительная компания «ЭСК «Энергомост» погасила задолженность по зарплате в ...24.11.2020 МУП «Алапаевский горводоканал» после вмешательства прокуратуры погасило задолженность по зарплате перед 93 сотрудниками
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. В Алапаевске после вмешательства прокуратуры МУП «Алапаевский горводоканал» погасило ...19.11.2020 Невьянский завод после вмешательства прокуратуры погасил задолженность по зарплате перед 95 сотрудниками
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. В Невьянске после вмешательства прокуратуры ООО «Инструментально-механический завод» ...