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В Артемовском прокуратура заставила муниципальное предприятие погасить задолженность по зарплате перед 37 сотрудниками

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. Артемовская городская прокуратура заставила муниципальное предприятие погасить задолженность по зарплате на общую сумму свыше 2,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.

В ходе проверки сотрудниками прокуратуры соблюдения трудового законодательства было установлено, что бюджетное учреждение «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» задолжало 37 своим работникам заработную плату за период с декабря 2024 года по январь 2025 года.

Директору учреждения было вынесено представление о недопустимости нарушений, а также возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ за невыплату заработной платы в установленные сроки. После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена в полном объеме.
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