Прокуратура Ачитского района заставила коммунальное предприятие погасить долги по зарплате перед 105 сотрудниками

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. Прокуратура Ачитского района заставила МУП ЖКХ «Ачитского муниципального округа» погасить долги по зарплате перед работниками на сумму более 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Надзорный орган установил, что за декабрь прошлого года предприятие задолжало зарплату 105 своим сотрудникам. Для компании это не первый подобный случай. Ранее коммунальное предприятие уже задерживало выплаты работникам.



Было возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергавшимся административному наказанию за подобное нарушение (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ).



После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена в полном объеме.