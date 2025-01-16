В Екатеринбурге прокуратура заставила предприятие погасить задолженность по зарплате перед работником в размере 1,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга заставила предприятие погасить задолженность по зарплате перед работником на сумму более 1,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.



В результате проверки предприятия ООО НПО «Дельта», проведенной ведомством по обращению работника, было установлено, что компания задолжала ему заработную плату за период с февраля 2021 года по апрель 2024 года.



Генеральному директору предприятия было вынесено представление об устранении нарушений закона. Также на основании постановления прокурора юридическое и должностное лица организации были оштрафованы на общую сумму 121 тыс. руб. за нарушение трудового законодательства (чч. 1, 4, 6 ст. 5.27 КоАП РФ).



На данный момент задолженность перед работником погашена в полном объеме.