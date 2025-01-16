В Екатеринбурге прокуратура заставила предприятие погасить задолженность по зарплате перед работником в размере 1,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Камышловская межрайонная прокуратура заставила МУП «Теплоснабжающая организация» ...10.12.2024 Прокуратура Екатеринбурга заставила транспортную организацию погасить долг по зарплате на 400 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга заставила компанию ООО «Автоальянс» ...16.10.2024 Прокуратура заставила строительную организацию погасить долг по зарплате в 5,3 млн руб.
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. Уральская строительная компания «ЭСК «Энергомост» погасила задолженность по зарплате в ...08.06.2021 МУП «Тавдинские инженерные системы» снова задолжало работникам зарплату на сумму свыше 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2021. МУП «Тавдинские инженерные системы» накопило задолженность по зарплате на общую сумму ...14.08.2020 Предприятие «Уралгидромаш» накопило долги по зарплате перед работниками на сумму 754 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2020. Межрайонная прокуратура Сысерти проверила соблюдение трудового законодательства в ...