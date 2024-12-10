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10.12.2024

Прокуратура Екатеринбурга заставила транспортную организацию погасить долг по зарплате на 400 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга заставила компанию ООО «Автоальянс» погасить долг по зарплате своему водителю на сумму более 400 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки соблюдения предприятием трудового законодательства была обнаружена задолженность по выплате зарплаты работнику, образовавшаяся в течении 2023 года.

Директору организации было вынесено представление об устранении нарушений. На данный момент благодаря вмешательству прокуратуры долг полностью погашен.
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