Прокуратура Екатеринбурга заставила транспортную организацию погасить долг по зарплате на 400 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга заставила компанию ООО «Автоальянс» погасить долг по зарплате своему водителю на сумму более 400 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.



Отмечается, что в ходе проверки соблюдения предприятием трудового законодательства была обнаружена задолженность по выплате зарплаты работнику, образовавшаяся в течении 2023 года.



Директору организации было вынесено представление об устранении нарушений. На данный момент благодаря вмешательству прокуратуры долг полностью погашен.