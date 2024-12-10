Прокуратура Екатеринбурга заставила транспортную организацию погасить долг по зарплате на 400 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. Уральская строительная компания «ЭСК «Энергомост» погасила задолженность по зарплате в ...23.07.2024 В Екатеринбурге компания ЭСК «Энергомост» после прокурорской проверки погасила зарплатный долг перед сотрудниками на сумму 80,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2024. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проверила соблюдение трудового ...16.08.2023 В Екатеринбурге благодаря вмешательству прокуратуры Уралстальинвест погасил долги по зарплате в размере 320 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В Екатеринбурге благодаря вмешательству прокуратуры ООО «Уралстальинвест» погасило ...05.06.2023 Строительная компания «ЭСК «Энергомост» из Екатеринбурга погасила долг по зарплате в 152 млн рублей после вмешательства прокуратуры
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проверила работу ООО «ЭСК ...24.01.2023 В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры компания «СанТехСтрой» погасила долга по зарплате на сумму более 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга инициировала проверку исполнения трудового ...