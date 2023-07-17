В Екатеринбурге благодаря вмешательству прокуратуры Уралстальинвест погасил долги по зарплате в размере 320 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В рамках проверки соблюдения требований трудового законодательства прокуратура ...28.03.2023 В Красноуфимске после вмешательства прокуратуры погашена задолженность перед 86 работниками предприятия-банкрота
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Красноуфимске после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по зарплате ...19.12.2022 В Свердловской области обанкротившееся предприятие погасило долги по зарплате на 5,9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. Благодаря вмешательству прокуратуры ЗАТО город Новоуральск перед работниками ...03.10.2022 Свердловский МУП после вмешательства прокуратуры погасил задолженность по зарплате перед 49 работниками
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. В Пышминском районе после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по ...02.10.2009 Директор МУП «Мечта» привлечен к административной ответственности за невыполнение законных требований прокурора об устранении нарушений трудового законодательства
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2009. По требованию прокурора Верхней Пышмы мировым судьей привлечен к административной ...