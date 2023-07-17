УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:39

В Екатеринбурге благодаря вмешательству прокуратуры Уралстальинвест погасил долги по зарплате в размере 320 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В Екатеринбурге благодаря вмешательству прокуратуры ООО «Уралстальинвест» погасило задолженность по зарплате перед тремя бывшими работниками. Общая сумма долга составляла более 320 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Нарушения трудового законодательства на предприятии были выявлены в ходе проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Верх-Исетского района города Екатеринбурга. В частности, было установлено, что при расторжении трудовых отношений не был произведен окончательный расчет с тремя работниками.

Генеральному директору ООО «Уралстальинвест» было внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования коммерческий директор ООО «Уралстальинвест» привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.07.2023 В Екатеринбурге по требованию прокуратуры компания «СГМ-ПОДВОДСТРОЙ» погасила долги по зарплате на сумму более 16 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В рамках проверки соблюдения требований трудового законодательства прокуратура ...

28.03.2023 В Красноуфимске после вмешательства прокуратуры погашена задолженность перед 86 работниками предприятия-банкрота

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Красноуфимске после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по зарплате ...

19.12.2022 В Свердловской области обанкротившееся предприятие погасило долги по зарплате на 5,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. Благодаря вмешательству прокуратуры ЗАТО город Новоуральск перед работниками ...

03.10.2022 Свердловский МУП после вмешательства прокуратуры погасил задолженность по зарплате перед 49 работниками

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. В Пышминском районе после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по ...

02.10.2009 Директор МУП «Мечта» привлечен к административной ответственности за невыполнение законных требований прокурора об устранении нарушений трудового законодательства

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2009. По требованию прокурора Верхней Пышмы мировым судьей привлечен к административной ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (394)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18