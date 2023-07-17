В Екатеринбурге благодаря вмешательству прокуратуры Уралстальинвест погасил долги по зарплате в размере 320 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В Екатеринбурге благодаря вмешательству прокуратуры ООО «Уралстальинвест» погасило задолженность по зарплате перед тремя бывшими работниками. Общая сумма долга составляла более 320 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Нарушения трудового законодательства на предприятии были выявлены в ходе проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Верх-Исетского района города Екатеринбурга. В частности, было установлено, что при расторжении трудовых отношений не был произведен окончательный расчет с тремя работниками.



Генеральному директору ООО «Уралстальинвест» было внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования коммерческий директор ООО «Уралстальинвест» привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.