Южноуральские судебные приставы взыщут 750 тыс. рублей задолженности по зарплате перед уволенными сотрудниками автотранспортного предприятия

УрБК, Челябинск, 27.03.2023. Судебные приставы по Катав-Ивановскому району и городу Усть-Катаву взыщут с МООО «Катав-Ивановское АТП» задолженность по заработной плате перед 18 работниками. Общая сумма долга составляет 750 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



Нарушения трудового законодательства были выявлены при проверке МООО «Катав-Ивановское АТП» сотрудниками Катав-Ивановской городской прокуратуры. Специалисты надзорного ведомства установили, что 28 февраля текущего года компания расторгла трудовые договоры с сотрудниками, однако окончательный расчет с ними произведен не был. Заявления о восстановление трудовых прав работников были направлены мировому судье для выдачи судебных приказов о взыскании долга.



Ситуация находится на контроле городской прокуратуры.