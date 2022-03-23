Челябинская прокуратура добилась выплаты задолженности по зарплате перед работниками Центра пожаротушения и охраны леса в размере 2 млн рублей

УрБК, Челябинск, 27.10.2023. Челябинская прокуратура добилась выплаты задолженности по зарплате перед сотрудниками Областного бюджетного учреждения «Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской области». Сумма долга составила более 2 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.



Нарушения исполнения трудового законодательства были выявлены в ходе проверочных мероприятий. Специалисты установили, что задолженность по зарплате перед 121 работником предприятия образовалась за период с июля по сентябрь 2023 года.



В целях восстановления прав работников прокуратура внесла представление руководителю учреждения, а также возбудила административное дело в соответствии с частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ («Невыплата в установленный срок заработной платы»).