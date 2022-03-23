Челябинская прокуратура добилась выплаты задолженности по зарплате перед работниками Центра пожаротушения и охраны леса в размере 2 млн рублей

УрБК, Челябинск, 23.03.2022. В ходе проверки исполнения трудового законодательства в ООО ЧОП «Гридъ» сотрудники ...27.12.2021 Свердловская прокуратура добилась погашения 1 млн рублей долгов по зарплате перед работниками МУП «Автоперевозки»
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2021. Прокуратура Свердловской области добилась погашения долга по зарплате в размере более 1 ...26.03.2020 Компания «Робитэкс» после вмешательства прокуратуры погасила задолженность по зарплате на 7,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2020. В Качканаре в полном объеме погашена задолженность по зарплате на сумму свыше 7,2 млн ...18.08.2017 Прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате перед работниками «Инженерного центра энергетики Урала»
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. Прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате перед работниками ОАО ...17.08.2016 Долг по зарплате перед работниками Буланашского машзавода полностью погашен
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2016. Полностью погашена задолженность по зарплате перед работниками Буланашского ...