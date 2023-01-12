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12.01.2023

В Екатеринбурге возбудили дело в отношении руководителя благотворительной организации за невыплату зарплаты в размере 1,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. В Екатеринбурге прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга инициировала проверку исполнения трудового законодательства в отношении АНО «Уральский центр развития гражданских инициатив и социального партнерства». Общая сумма задолженности по заработной плате работникам организации составила свыше 1,8 млн руб.

Так, в ходе проверки специалисты установили, что 16 сотрудников упомянутой компании не получали заработные выплаты с октября по ноябрь 2022 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура руководителю организации внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства, а также в отношении руководителя организации возбудила административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В результате представитель юридического лица привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Задолженность была погашена.

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