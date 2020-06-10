В Екатеринбурге будут судить предпринимателя за невыплату зарплаты работникам в размере 17,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. Мировой судья судебного участка № 6 Железнодорожного судебного района Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело против директора предприятия, накопившего перед 102 работниками долг по зарплатам в 17,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



«По версии следствия, обвиняемый, являясь единственным учредителем, участником и единоличным директором предприятия, из личных корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, желая приукрасить действительное финансовое положение, осознавая наличие задолженности по выплате заработной платы перед 102 работниками предприятия на общую сумму свыше 17,8 млн руб. за период с июля 2022 года по март 2023 года, не предпринял мер к перечислению средств работникам», — приводит пресс-служба ведомства позицию обвинения. При этом следствие установило, что на счетах предприятия необходимая для погашения долга сумма имелась.



Директору предприятия вменяется обвинение по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации».