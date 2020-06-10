В Екатеринбурге будут судить предпринимателя за невыплату зарплаты работникам в размере 17,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2020. В Березовском мировой судья рассмотрит уголовное дело в отношении генерального ...26.12.2019 Руководителя «Межрегиональной железнодорожной строительной компании» в Екатеринбурге будут судить за задержку зарплаты
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по ...24.12.2019 В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в «Строительной компании Рост ЕК»
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга провела проверку соблюдения трудового ...11.12.2019 В Магнитогорске директора компании «Уралстройтехнология» оштрафовали за невыплату зарплаты 11 сотрудникам
УрБК, Челябинск, 11.12.2019. Мировой судья судебного участка № 6 Орджоникидзевского района Магнитогорска оштрафовал ...16.05.2018 В Екатеринбурге за невыплату зарплаты будут судить директора охранной фирмы «Тайфун»
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2018. В Екатеринбурге перед судом предстанет руководитель частной охранной организации ...