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22.01.2024

У жителя Екатеринбурга судебные приставы арестовали Mercedes за долг в 2,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Судебные приставы Екатеринбурга арестовали автомобиль мужчины, накопившего долги в размере 2,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области.

Судебному приставу-исполнителю стало известно, что у мужчины, накопившего долг по алиментам в размере 200 тыс. руб., а также по кредитам на общую сумму примерно 2 млн 250 тыс. руб., имеется в собственности Mercedes S500, который, по словам его владельца, был разобран и сдан на утилизацию.

Однако в результате исполнительного розыска якобы утилизированный автомобиль был найден невредимым на подземном паркинге в микрорайоне Вторчермет.

Арестованный автомобиль будет передан на реализацию в ТУ Росимущества, если должник не приступит к погашению задолженности.
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