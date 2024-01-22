У жителя Екатеринбурга судебные приставы арестовали Mercedes за долг в 2,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. Судебные приставы Верх-Исетского районного отделения города Екатеринбурга арестовали ...01.09.2022 Судебные приставы арестовали у свердловчанина автомобиль KIA Sportage за неуплату долга в 353 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Судебные приставы арестовали у жителя Свердловской области автомобиль KIA Sportage за ...08.09.2021 У жителя Екатеринбурга арестовали Mercedes в счет компенсации убытков в размере 500 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2021. Судебные приставы наложили арест на автомобиль Mercedes GL 500 у жителя Екатеринбурга в ...05.08.2021 Свердловские приставы арестовали Mercedes S500 за долги владельца по кредитам на 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2021. Сотрудники Управления ФССП России по Свердловской области арестовали Mercedes S500 за ...23.03.2018 Судебные приставы за долги арестовали у жителя Первоуральска автомобиль Mercedes-Benz
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2018. В Первоуральске судебные приставы наложили арест на автомобиль Mercedes-Benz GL 350 ...