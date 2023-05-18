Приставы арестовали у жителя Екатеринбурга автомобиль Hyundai за долги по кредиту на 350 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Судебные приставы арестовали автомобиль Hyundai Avante у екатеринбуржца, который задолжал по кредиту более 350 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области.



В частности, житель Екатеринбурга не выполнил условий договора кредита и остался должен банку более 350 тыс. руб. В отношении него было возбуждено исполнительное производство, но мужчина от погашения задолженности уклонялся.



Судебный пристав-исполнитель выяснил, что мужчина официального дохода не имеет, денежные средства на расчетные счета не поступают, но при этом у должника имеется в собственности автомобиль Hyundai Avante.



Автомобиль должника объявили в исполнительский розыск. В результате машину и ее владельца обнаружили в центре Екатеринбурга, и судебные приставы арестовали автомобиль.



Сначала мужчина отказался передавать автомобиль судебным приставам, но после их разъяснений должник предоставил ключи и документы, и машину погрузили на эвакуатор.



В итоге мужчина погасил задолженность в полном объеме, в том числе исполнительский сбор в размере 24 тыс. руб., и ему вернули автомобиль.