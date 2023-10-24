Судебные приставы арестовали у жителя Екатеринбурга Cadillac Seville и «ВАЗ 2112» из-за долга в 355 тыс. рублей по налогам и за услуги ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. В Екатеринбурге в счет погашения долга по транспортному налогу в размере порядка 100 ...21.06.2023 Судебные приставы арестовали у предпринимателя в Екатеринбурге Toyota Land Cruiser из-за долгов за услуги ТЭК
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у местного предпринимателя автомобиль ...20.06.2023 Приставы арестовали у жителя Екатеринбурга автомобиль Hyundai за долги по кредиту на 350 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Судебные приставы арестовали автомобиль Hyundai Avante у екатеринбуржца, который ...12.05.2022 В Екатеринбурге арестовали автомобиль местного жителя за неуплату долга в 209 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2022. Судебные приставы Екатеринбурга арестовали автомобиль местного жителя, который ...27.12.2019 У жителя Первоуральска арестовали автомобиль Mazda CX-5 за неуплату налогов на сумму 400 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. В Первоуральске судебные приставы арестовали у местного жителя автомобиль Mazda CX-5 за ...