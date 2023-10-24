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Вчера, 11:41

Судебные приставы арестовали у жителя Екатеринбурга Cadillac Seville и «ВАЗ 2112» из-за долга в 355 тыс. рублей по налогам и за услуги ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Cadillac Seville и «ВАЗ 2112» у местного жителя из-за долгов по налогам и за оплату услуг ЖКХ. Общая сумма задолженности составила более 355 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального ГУ ФССП.

Несмотря на наличие задолженности, екатеринбуржец уклонялся от ее оплаты, не являлся на прием к судебным приставам. Также выяснилось, что мужчина не трудоустроен и не имеет средств на счетах в банках, однако в собственности у него числятся два автомобиля.

Машины были объявлены в исполнительный розыск и обнаружены на разных стоянках Екатеринбурга. На данный момент автомобили арестованы для дальнейшей реализации и погашения задолженности.
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