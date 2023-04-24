Судебные приставы арестовали у предпринимателя в Екатеринбурге Toyota Land Cruiser из-за долгов за услуги ТЭК

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у местного предпринимателя автомобиль Toyota Land Cruiser из-за задолженности за услуги топливно-энергетического комплекса. Общая сумма долга превышает 500 тыс. руб.



Как сообщает пресс-служба Главного управления ФССП по Свердловской области, в качестве взыскания у екатеринбуржца арестовали денежные средства на расчетных счетах. Однако для полного погашения долга их не хватило. Затем имущество гражданина было объявлено в исполнительный розыск. После чего приставы установили, что в собственности мужчины имеется машина.



Уточняется, что в дальнейшем автомобиль нашли на парковке кафе и арестовали. За рулем находился водитель, третье лицо, без документов на машину. В результате транспортное средство передали на хранение в специализированную организацию. В случае непогашения задолженности автомобиль продадут на торгах в ТУ Росимущества.