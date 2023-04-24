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24.04.2023

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Toyota Land Cruiser Prado за долги владельца в 8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Свердловские судебные приставы арестовали автомобиль руководителя юридического лица из-за задолженности в размере более 8 млн руб. Из них 4,8 млн. руб. — долги по налоговым выплатам.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ ФССП России, в собственности организации находился автомобиль. Из-за непогашенных долгов сотрудники надзорного органа арестовали машину и поместили ее на хранение.

В случае непогашения долгов автотранспортное средство отправят на оценку, а затем передадут на торги в Территориальное управление Росимущества.

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