В Екатеринбурге приставы арестовали автомобиль Toyota Prado в счет погашения 300 тыс. рублей налогового долга

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у местного жителя автомобиль марки Toyota Land Cruiser Prado в счет погашения задолженности по налогам в размере 300 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области.



«Арестованный внедорожник был эвакуирован на спецстоянку. Если в ближайшее время должник не приступит к погашению задолженности, автомобиль будет передан на оценку и реализацию», — пояснили в ведомстве.