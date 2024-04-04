В Екатеринбурге приставы арестовали автомобиль Toyota Prado в счет погашения 300 тыс. рублей налогового долга

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В Екатеринбурге судебные приставы Кировского района арестовали автомобиль Volvo XC90, ...31.01.2024 В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у местной жительницы автомобиль Mazda 3 за долг в размере 935 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль женщины, задолжавшей торговому ...21.06.2023 Судебные приставы арестовали у предпринимателя в Екатеринбурге Toyota Land Cruiser из-за долгов за услуги ТЭК
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у местного предпринимателя автомобиль ...24.04.2023 В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Toyota Land Cruiser Prado за долги владельца в 8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Свердловские судебные приставы арестовали автомобиль руководителя юридического лица ...25.01.2017 В Екатеринбурге у неплательщика налогов арестовали Toyota Land Cruiser Prado
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали элитный внедорожник марки Toyota Land ...