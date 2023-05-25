В Екатеринбурге приставы арестовали Toyota Celica за долг владельца по налогам на сумму 250 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. В Кировском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга возбуждено шесть исполнительных производств о взыскании налогов и сборов на общую сумму порядка 250 тыс. руб. с одного должника. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области



Судебный пристав-исполнитель объявил в розыск автомобиль марки Toyota Celica, принадлежащий должнику, отказывающемуся в добровольном порядке погасить налоговый долг.



После обнаружения спорткар был эвакуирован на спецстоянку и передан на ответственное хранение.



Если в ближайшее время должник не погасит задолженность, автомобиль будет передан на оценку и реализацию в ТУ Росимущества.