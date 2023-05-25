В Екатеринбурге приставы арестовали Toyota Celica за долг владельца по налогам на сумму 250 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Судебные приставы арестовали автомобиль Audi Q3 жителя Екатеринбурга в связи с ...22.10.2021 Судебные приставы арестовали у екатеринбуржца автомобиль Toyota Corolla за кредитный долг на 507 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2021. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Toyota Corolla у местного ...08.09.2020 У жителя Невьянска приставы арестовали Ford Focus за долг по кредиту на сумму 220 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2020. Судебные приставы Невьянского районного отделения ГУФССП арестовали автомобиль за долги ...16.11.2018 В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Toyota 4Runner из-за долгов владельца
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Toyota 4Runner, у владельца ...05.10.2017 В Белоярском районе судебные приставы арестовали Volkswagen Tiguan за долг в 7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2017. В Белоярском районе судебные приставы арестовали автомобиль Volkswagen Tiguan за долг в ...