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Вчера, 13:03

В Екатеринбурге приставы арестовали Toyota Celica за долг владельца по налогам на сумму 250 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. В Кировском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга возбуждено шесть исполнительных производств о взыскании налогов и сборов на общую сумму порядка 250 тыс. руб. с одного должника. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Судебный пристав-исполнитель объявил в розыск автомобиль марки Toyota Celica, принадлежащий должнику, отказывающемуся в добровольном порядке погасить налоговый долг.

После обнаружения спорткар был эвакуирован на спецстоянку и передан на ответственное хранение.

Если в ближайшее время должник не погасит задолженность, автомобиль будет передан на оценку и реализацию в ТУ Росимущества.
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