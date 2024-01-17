У жителя Екатеринбурга судебные приставы арестовали FIAT Ducato в счет погашения 158 тыс. рублей налогового долга

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. В Верх-Исетском районном отделе судебных приставов Екатеринбурга на исполнении находятся исполнительные производства о взыскании с гражданина задолженности в размере 418 тыс. руб., в том числе 158 тыс. по налогам.



В пресс-службе ГУ ФССП России по Свердловской области рассказали, что в добровольном порядке мужчина долг не погашал и скрывался от судебных приставов. По информации, полученной из Госавтоинспекции, было установлено наличие в собственности у него автомобиля FIAT Ducato.



«Приставы нашли автомобиль через объявление об услугах грузоперевозок, размещенное на одной из бесплатных площадок в сети Интернет. Сотрудник созвонился с владельцем авто и, представившись заказчиком услуг, сообщил адрес, куда необходимо подъехать. Водитель подъехал к указанному месту, после чего в отношении транспортного средства был составлен акт описи (ареста). Машина направлена на ответственное хранение в специализированную организацию», — разъяснили в пресс-службе.



Если в ближайшее время должник не погасит задолженность, в дальнейшем имущество будет передано на реализацию в ТУ Росимущества.