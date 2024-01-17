У жителя Екатеринбурга судебные приставы арестовали FIAT Ducato в счет погашения 158 тыс. рублей налогового долга

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. В Кировском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга возбуждено шесть ...08.09.2020 У жителя Невьянска приставы арестовали Ford Focus за долг по кредиту на сумму 220 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2020. Судебные приставы Невьянского районного отделения ГУФССП арестовали автомобиль за долги ...25.02.2019 В Екатеринбурге приставы арестовали автомобиль Mercedes-Benz, владелец которого задолжал более 400 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. Судебные приставы Екатеринбурга арестовали залоговый автомобиль Mercedes-Benz за долг ...02.10.2018 В Екатеринбурге приставы арестовали у компании, задолжавшей за аренду более 200 тыс. рублей, фургон Fiat Ducato
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у организации-неплательщика грузовой ...17.07.2018 В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль BMW X5 за долг владельца по кредитам
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль BMW X5 за долг владельца по ...