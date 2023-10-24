В Екатеринбурге приставы изъяли автомобиль Suzuki Grand Vitara у предпринимателя из-за долга на сумму более 1,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. В Екатеринбурге судебные приставы изъяли автомобиль у предпринимателя из-за долга на сумму более 1,8 млн руб. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ ФССП России по Свердловской области.



«В Чкаловском отделе судебных приставов Екатеринбурга на исполнении находится сводное исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя о взыскании за услуги ТЭК более 1,8 млн руб. Предприниматель задолженность не оплачивала, на прием в отдел судебных приставов не являлась», — говорится в сообщении.



Судебные приставы арестовали счета екатеринбурженки, однако этих денег было недостаточно для погашения задолженности. Во время судопроизводства выяснилось, что женщина владеет автомобилем Suzuki Grand Vitara. Ведомство конфисковало машину за долги. После описи и ареста автомобиль переместили на штрафную стоянку.