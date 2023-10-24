В Екатеринбурге приставы изъяли автомобиль Suzuki Grand Vitara у предпринимателя из-за долга на сумму более 1,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. В Екатеринбурге в счет погашения долга по транспортному налогу в размере порядка 100 ...21.06.2023 Судебные приставы арестовали у предпринимателя в Екатеринбурге Toyota Land Cruiser из-за долгов за услуги ТЭК
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у местного предпринимателя автомобиль ...10.06.2021 Житель Среднеуральска оплатил долги по налогам на сумму 148 тыс. рублей после ареста его автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2021. Судебные приставы арестовали автомобиль Chery SUV T11 у жителя Среднеуральска за ...01.07.2019 В Карпинске приставы арестовали два тягача у предпринимателя за долги на сумму 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. В Карпинске судебные приставы арестовали два седельных тягача, принадлежащие местному ...23.10.2018 В Каменске-Уральском у предпринимателя за долг по налогам в 500 тыс. рублей арестовали автомобиль
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2018. В Каменске-Уральском судебные приставы арестовали автомобиль у предпринимателя за долг ...