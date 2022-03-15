У жительницы Екатеринбурга судебные приставы арестовали квартиру из-за долгов за ЖКХ на сумму более 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. В Екатеринбурге судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании долгов по платежам за жилплощадь и коммунальные платежи с местной жительницы. Сумма неоплаченных услуг ЖКХ составила порядка 220 тыс. руб., сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Свердловской области.
Судебные приставы установили, что женщина владеет жилой недвижимостью в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Взыскание было обращено на екатеринбургскую квартиру, находящуюся на ул. Карла Либкнехта, 16.
В дальнейшем был составлен акт описи квартиры и ареста имущества. Жилое помещение передано на оценку и реализацию в Территориальное управление Росимущества. Затем женщина погасила всю сумму задолженности и исполнительского сбора.
На сегодняшний день средства перечислены взыскателю. Исполнительное производство окончено, арест с квартиры снят.
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2022. Жительница города Кировграда Свердловской области полностью погасила задолженность по ...14.05.2021 У жительницы Екатеринбурга арестовали два автомобиля за неуплату долгов на сумму более 400 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Судебные приставы арестовали у жительницы Екатеринбурга два автомобиля за неуплату ...01.11.2018 Жительница Каменска-Уральского погасила долги по налогам после ареста ее автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. Судебные приставы арестовали у жительницы Каменска-Уральского Volkswagen Jetta 2014 ...24.05.2018 Судебные приставы арестовали у жительницы Нижнего Тагила квартиру и Lexus за долг в 12 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. Судебные приставы арестовали у жительницы Нижнего Тагила, взявшей в долг более 12 млн ...23.07.2014 Судебные приставы арестовали квартиру жительницы Ревды за долги перед банком
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2014. Судебный пристав наложил арест на квартиру жительницы Ревды из-за задолженности перед ...