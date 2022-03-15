У жительницы Екатеринбурга судебные приставы арестовали квартиру из-за долгов за ЖКХ на сумму более 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. В Екатеринбурге судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании долгов по платежам за жилплощадь и коммунальные платежи с местной жительницы. Сумма неоплаченных услуг ЖКХ составила порядка 220 тыс. руб., сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Свердловской области.



Судебные приставы установили, что женщина владеет жилой недвижимостью в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Взыскание было обращено на екатеринбургскую квартиру, находящуюся на ул. Карла Либкнехта, 16.



В дальнейшем был составлен акт описи квартиры и ареста имущества. Жилое помещение передано на оценку и реализацию в Территориальное управление Росимущества. Затем женщина погасила всю сумму задолженности и исполнительского сбора.



На сегодняшний день средства перечислены взыскателю. Исполнительное производство окончено, арест с квартиры снят.