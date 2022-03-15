УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:04

У жительницы Екатеринбурга судебные приставы арестовали квартиру из-за долгов за ЖКХ на сумму более 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. В Екатеринбурге судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании долгов по платежам за жилплощадь и коммунальные платежи с местной жительницы. Сумма неоплаченных услуг ЖКХ составила порядка 220 тыс. руб., сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Свердловской области.

Судебные приставы установили, что женщина владеет жилой недвижимостью в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Взыскание было обращено на екатеринбургскую квартиру, находящуюся на ул. Карла Либкнехта, 16.

В дальнейшем был составлен акт описи квартиры и ареста имущества. Жилое помещение передано на оценку и реализацию в Территориальное управление Росимущества. Затем женщина погасила всю сумму задолженности и исполнительского сбора.

На сегодняшний день средства перечислены взыскателю. Исполнительное производство окончено, арест с квартиры снят.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.03.2022 Жительница Кировграда погасила задолженность по штрафам ГИБДД и услугам ЖКХ в размере 46 тыс. рублей после ареста ее Mercedes-Benz

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2022. Жительница города Кировграда Свердловской области полностью погасила задолженность по ...

14.05.2021 У жительницы Екатеринбурга арестовали два автомобиля за неуплату долгов на сумму более 400 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Судебные приставы арестовали у жительницы Екатеринбурга два автомобиля за неуплату ...

01.11.2018 Жительница Каменска-Уральского погасила долги по налогам после ареста ее автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. Судебные приставы арестовали у жительницы Каменска-Уральского Volkswagen Jetta 2014 ...

24.05.2018 Судебные приставы арестовали у жительницы Нижнего Тагила квартиру и Lexus за долг в 12 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. Судебные приставы арестовали у жительницы Нижнего Тагила, взявшей в долг более 12 млн ...

23.07.2014 Судебные приставы арестовали квартиру жительницы Ревды за долги перед банком

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2014. Судебный пристав наложил арест на квартиру жительницы Ревды из-за задолженности перед ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег29.12.2022С 1 января Агентство по страхованию вкладов начнет страховать выплаты и вклады в негосударственных пенсионных фондах29.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил внедрение цифровой платформы для создания единого цифрового пространства в регионе
Архив новостей
Январь 2023 (442)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18