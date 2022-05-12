Приставы арестовали Audi Q3 жителя Екатеринбурга за долг по кредиту в 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Судебные приставы арестовали автомобиль Audi Q3 жителя Екатеринбурга в связи с возбуждением исполнительного производства о взыскании кредитной задолженности в 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области.



После получения исполнительного производства пристав установил, что у должника в собственности есть машина. Было принято решение о взыскании на транспорт, после чего он был объявлен в исполнительный розыск.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль удалось найти в Екатеринбурге на улице Красногвардейской. Предположительно, должник работает рядом. Пристав-исполнитель составил акт описи и ареста имущества. Транспорт передан на ответственное хранение взыскателю — банку. Документы направят на оценку и последующую реализацию в территориальное управление Росимущества.