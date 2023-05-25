У жителя Екатеринбурга судебные приставы арестовали Volkswagen из-за кредитных долгов на 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Судебные приставы арестовали автомобиль Audi Q3 жителя Екатеринбурга в связи с ...11.09.2020 Судебные приставы арестовали у жителя Екатеринбурга автомобиль BMW Х5 за долг в 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2020. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали BMW Х5 должника в счет погашения долга по ...05.10.2017 В Белоярском районе судебные приставы арестовали Volkswagen Tiguan за долг в 7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2017. В Белоярском районе судебные приставы арестовали автомобиль Volkswagen Tiguan за долг в ...09.03.2017 У жителя Екатеринбурга арестовали Toyota Camry за долг по кредиту в 1 млн рублей
Судебные приставы арестовали у жителя Екатеринбурга автомобиль за невыплаченный кредит. Об этом сообщает пресс-служба ...22.11.2016 У жителя Екатеринбурга за долги по кредиту арестовали Nissan Murano
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2016. Судебные приставы за долги по кредиту арестовали у жителя Екатеринбурга премиальный ...