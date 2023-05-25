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У жителя Екатеринбурга судебные приставы арестовали Volkswagen из-за кредитных долгов на 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. Судебные приставы арестовали у жителя Екатеринбурга автомобиль Volkswagen Golf из-за кредитных долгов. Всего мужчина задолжал по кредитам порядка 1 млн 340 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области.

Так, в Верх-Исетское районное отделение поступило в исполнительное производство дело об обращении взыскания на залоговый автомобиль Volkswagen Golf. Должник требование о предоставлении автомобиля для ареста не исполнил. Благодаря розыскным мероприятиям машина была обнаружена на Вторчермете. В ходе описи и ареста имущества должник забрал ключи и документы на машину и сбежал. В настоящее время автомобиль эвакуирован и передан взыскателю на ответственное хранение.
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