В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль горожанина за долги в 479 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2025. В Екатеринбурге судебные исполнители арестовали автомобиль Fiat Doblo местного жителя за долги по кредитам, налогам и услугам ЖКХ в размере 479 тыс. руб. Об этом сообщает ГУФССП России по Свердловской области.



Мужчина не спешил оплачивать задолженности, и транспортное средство было подано в розыск. Также неплательщику установили запрет на выезд за границы РФ.



В ходе розыскных мероприятий машину нашли во дворе на ул. Посадской. Приставы составили акт описи и ареста имущества.



В настоящее время автомобиль передан на хранение взыскателю. Если в ближайшее время долги не будут погашены, то машину направят на оценку и реализацию в ТУ Росимущества.