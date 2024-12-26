В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль горожанина за долги в 479 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Судебные приставы арестовали автомобиль Nissan Murano у екатеринбуржца из-за долгов по ...07.08.2023 Свердловские приставы арестовали у екатеринбуржца Audi A3 за долги по налогам
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. Судебные приставы Свердловской области нашли и арестовали автомобиль екатеринбуржца ...24.04.2023 В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Toyota Land Cruiser Prado за долги владельца в 8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Свердловские судебные приставы арестовали автомобиль руководителя юридического лица ...06.02.2023 У екатеринбуржца арестовали автомобиль Kia из-за долгов за ЖКУ на сумму более 500 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. В Октябрьском районе Екатеринбурга судебные приставы арестовали у местного жителя ...06.10.2020 У жителя Новоуральска арестовали автомобиль Opel Аstra за долги по квартплате в размере 300 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2020. В Новоуральске судебные приставы арестовали автомобиль местного жителя за долги по ...