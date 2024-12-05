Судебные приставы арестовали иномарку екатеринбуржца из-за долга в размере около 1 миллиона рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2024. В Первоуральске судебные приставы арестовали автомобиль LADA, принадлежащий местному ...28.11.2024 В Екатеринбурга приставы арестовали LAND ROVER мужчины за долги по кредиту в 470 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2024. Судебные приставы Верх-Исетского района Екатеринбурга арестовали автомобиль мужчины за ...18.07.2024 В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Land Rover Discovery из-за задолженностей по налогам
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2024. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали принадлежащий местному жителю автомобиль ...22.10.2021 Судебные приставы арестовали у екатеринбуржца автомобиль Toyota Corolla за кредитный долг на 507 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2021. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Toyota Corolla у местного ...08.10.2021 Судебные приставы изъяли у екатеринбуржца грузовой автомобиль Renault Master за долг в 3,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2021. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Renault Master у мужчины, ...