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Судебные приставы арестовали иномарку екатеринбуржца из-за долга в размере около 1 миллиона рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Судебные приставы арестовали автомобиль Nissan Murano у екатеринбуржца из-за долгов по кредитам на сумму около 1 млн руб. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУФССП России по Свердловской области.

Как стало известно, мужчина не спешил оплачивать задолженность, и в ходе запросов в регистрирующие органы приставы выяснили, что на него зарегистрирован автомобиль Nissan Murano. В связи с этим было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия с транспортным средством. Кроме того, должнику ограничили выезд за пределы России.

Машина была объявлена в розыск. Позже иномарку обнаружили и передали на ответственное хранение взыскателю. Если екатеринбуржец в ближайшее время не погасит задолженность (включая исполнительский сбор), то машину направят на оценку и реализацию в ТУ Росимущества.
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