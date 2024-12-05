Судебные приставы арестовали иномарку екатеринбуржца из-за долга в размере около 1 миллиона рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Судебные приставы арестовали автомобиль Nissan Murano у екатеринбуржца из-за долгов по кредитам на сумму около 1 млн руб. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУФССП России по Свердловской области.



Как стало известно, мужчина не спешил оплачивать задолженность, и в ходе запросов в регистрирующие органы приставы выяснили, что на него зарегистрирован автомобиль Nissan Murano. В связи с этим было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия с транспортным средством. Кроме того, должнику ограничили выезд за пределы России.



Машина была объявлена в розыск. Позже иномарку обнаружили и передали на ответственное хранение взыскателю. Если екатеринбуржец в ближайшее время не погасит задолженность (включая исполнительский сбор), то машину направят на оценку и реализацию в ТУ Росимущества.