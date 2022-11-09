У жителя Нижнего Тагила арестовали автомобиль Lexus RX 300 за долги по транспортному налогу на сумму более 300 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В Нижнем Тагиле мужчина погасил задолженность по выплате транспортного налога на сумму 311 тыс. руб. после ареста его автомобиля Lexus RX 300.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ ФССП России, тагильчанин несколько лет не платил транспортный налог, накопив задолженность свыше 300 тыс. руб. Мужчину уведомили о возбуждении исполнительного производства, но он уклонялся от погашения долга. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на счета в банках, принадлежащие должнику, но на них не поступали денежные средства.
Выяснилось, что на должника зарегистрирован автомобиль Lexus RX 300. Однако должник при требовании предъявить это имущество заявил, что машину продал. В качестве штрафной санкции мужчина должен был выплатить исполнительский сбор в размере 22 тыс. руб. Помимо этого, автомобиль должника был объявлен в розыск.
В результате судебный пристав обнаружила Lexus RX 300 должника на парковке в соседнем дворе дома, где он проживает. После ареста автомобиля тагильчанин погасил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор. В итоге машину вернули владельцу.
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