У екатеринбуржца арестовали автомобиль Kia из-за долгов за ЖКУ на сумму более 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. В Октябрьском районе Екатеринбурга судебные приставы арестовали у местного жителя автомобиль Kia из-за задолженности за жилищно-коммунальные услуги на сумму более 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.
Сначала местного жителя уведомили о возбуждении исполнительного производства и потребовали от него исполнить решение суда.
Затем были направлены запросы в кредитные организации и регистрирующие органы. В результате этого стало известно, что мужчина владеет автомобилем Kia Rio. Судебный пристав приехал по месту жительства должника, составил акт описи и арестовал машину горожанина. Если долги не будут погашены, автомобиль передадут на оценку, а затем — на торги в Территориальное управление Росимущества.
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