В Екатеринбурге у жительницы Волгоградской области арестовали Land Rover из-за долгов в размере 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Екатеринбурге судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейда арестовали автомобиль Land Rover у жительницы Волгоградской области. Она имеет задолженность по кредитам и налоговым платежам в размере более 990 тыс. руб., сообщает ГУФССП России по Свердловской области.
В ведомстве уточняют, что в екатеринбургском отделении по взысканию административных штрафов также возбуждены исполнительные производства, переданные на исполнение от службы приставов Волгоградской области. Как отмечают сотрудники надзорного органа, если долги не будут погашены, машину передадут на оценку, а в дальнейшем — на торги в Территориальное управление Росимущества.
Кроме того, всем водителям рекомендуется оплачивать штрафы ГИБДД до поступления их в службу судебных приставов для принудительного взыскания.
Добавим, что в ходе рейда судебных приставов и госавтоинспекторов в Екатеринбурге автомобилисты погасили долги на 2 млн руб. Судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции во время проверок на дорогах обнаружили в общей сложности 61 должника-водителя.
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