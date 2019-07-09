В ходе рейда судебных приставов и госавтоинспекторов в Екатеринбурге автомобилисты погасили долги на 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. В Екатеринбурге судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции во время рейда обнаружили 61 должника-водителя. В ходе рейда был арестован 21 автомобиль, а общая сумма задолженностей составила более 25 млн руб.



Сотрудникам ведомств удалось зафиксировать автолюбителей, имеющих задолженность по различным категориям исполнительных производств, с помощью камер. В результате были арестованы и эвакуированы на спецстоянку авто брендов Toyota, BMW, Mercedes, Mazda и других, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Свердловской области.



Но большинство должников предпочли расплатиться по долгам сразу через портал «Госуслуги»: на месте оплачено задолженностей на сумму 1 млн 927 тыс. руб.



Отметим, что, по данным УМВД Екатеринбурга, суммарная задолженность жителей Екатеринбурга по административным штрафам на начало марта 2023 года достигала 33,7 млн руб., а количество должников составило 63 тыс. 154 человека.