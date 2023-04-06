Приставы в ходе рейда арестовали 18 автомобилей должников в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Сотрудники главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Свердловской области совместно с ГИБДД провели профилактический рейд в Екатеринбурге. В ходе него специалисты с помощью базы «Мобильный розыск» проверили автомобили 62 должников-водителей на улицах Фурманова и Цвиллинга, сообщается на сайте ГУ ФССП.
В рамках 110 исполнительных производств приставы арестовали 18 транспортных средств, суммарный долг хозяев которых превышает 7,5 млн руб. Все машины отправлены на хранение на специализированную стоянку. Некоторые автовладельцы в ходе рейда погасили задолженности на месте через личный кабинет на «Госуслугах». Сумма выплаченных на месте долгов составила более 600 тыс. руб.
«Рейдовые мероприятия с применением программы ФССП России «Мобильный розыск» позволяют судебным приставам не только повысить эффективность взыскания денежных средств по отдельным категориям исполнительных производств, но и автовладельцам погасить свою задолженность», — говорится в сообщении.
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